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Клиники Хабаровска
40 клиник
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В клинике 63 врача
ул. Калинина, 71
ул. Калинина, 71А
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Частная лечебно-консультативная поликлиника, клиника красоты.
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В клинике 67 врачей
ул. Владивостокская, 38
Терапия, педиатрия, ортопедия, неврология, анализы, УЗИ.
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В клинике 158 врачей
Государственная
ул. Истомина, 85
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В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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В клинике 30 врачей
ул. Калинина, 134
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В клинике 13 врачей
ул. Ленинградская, 27А
Многопрофильная больница созданная по принципу государственно-частного партнерства, обслуживаться в которой можно по полису обязательного медицинского страхования. Предоставляется как амбулаторное, так и стационарное лечение.
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В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
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В клинике 36 врачей
б-р Амурский, 57
ул. Владивостокская, 24
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