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Клиники Хабаровска

12 клиник
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Инфектология
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Клиника Современных Технологий
6.1
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Клиника Современных Технологий
В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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Городская поликлиника №7
5.2
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Городская поликлиника №7
В клинике 66 врачей
Государственная
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
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Наша клиника
4.2
Рейтинг

Наша клиника
В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
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Городская поликлиника №11
6.6
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Городская поликлиника №11
В клинике 173 врача
Государственная
ул. Суворова, 38
ул. Краснореченская, 107А
Клинико-диагностический центр
6.3
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Клинико-диагностический центр
В клинике 83 врача
Государственная
ул. Карла Маркса, 109
Городская поликлиника №5
6.2
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Городская поликлиника №5
В клинике 49 врачей
Государственная
ул. Забайкальская, 26
ул. Тихоокеанская, 85
Кабинет БиоРезонанснойТерапии
5.5
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Кабинет БиоРезонанснойТерапии
ул. Беломорская, 19А
Диагностика организма методом ВРТ (аллергены, бактерии, вирусы, паразиты и др. заболевания), лечение широкого спектра заболеваний (аллергические, инфекционные, болевые синдромы и др. нарушения), прием педиатра.
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Детская городская поликлиника №1
0.0
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Детская городская поликлиника №1
В клинике 66 врачей
Государственная
ул. Льва Толстого, 7
ул. Шеронова, 63
Городская поликлиника №16
0.0
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Городская поликлиника №16
В клинике 53 врача
Государственная
ул. Королёва, 12В
ул. Радищева, 16
ул. Шевчука, 36А
ул. Ленина, 21
Городская клиническая больница №10
0.0
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Городская клиническая больница №10
В клинике 159 врачей
Государственная
ул. Тихоокеанская, 213
ул. Бондаря, 4
кв-л Строитель, 1А
ул. Тихоокеанская, 213 кор. 4
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница №10".
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