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Клиники Хабаровска

46 клиник
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Кардиология
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Снегири
6.9
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Снегири
В клинике 37 врачей
пер. Ленинградский, 9
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Доктор Вен
6.8
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Доктор Вен
В клинике 12 врачей
ул. Советская, 10 кор. 1
Центр сосудистой флебологии. Сосудистая хирургия, флебология, гематология, УЗИ-диагностика, консервативное и оперативное лечение.
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Нефертити
6.7
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Нефертити
В клинике 63 врача
ул. Калинина, 71
ул. Калинина, 71А
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Частная лечебно-консультативная поликлиника, клиника красоты.
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Доктор А
6.7
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Доктор А
В клинике 64 врача
ул. Гайдара, 13
Центр профилактической медицины и общей врачебной практики.
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Арт Медик
6.5
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Арт Медик
В клинике 19 врачей
ул. Панфиловцев, 38
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Клевер
6.3
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Клевер
В клинике 19 врачей
ул. Воронежская, 49
ул. Ханкайская, 30
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Домашний Доктор
6.3
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Домашний Доктор
В клинике 67 врачей
ул. Владивостокская, 38
Терапия, педиатрия, ортопедия, неврология, анализы, УЗИ.
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Перинатальный центр
6.1
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Перинатальный центр
В клинике 158 врачей
Государственная
ул. Истомина, 85
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Клиника Современных Технологий
6.1
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Клиника Современных Технологий
В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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Блюз-Денас-Центр
5.5
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Блюз-Денас-Центр
В клинике 3 врача
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
Лечение межпозвоночной грыжи без операции. Артрозы, артриты. Кардиолог, физиотерапевт, невролог, ортопед, травматолог, ЭКГ, УЗИ, плазмалифтинг, процедурный кабинет. Помощь при стойких болевых синдромах.
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