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Клиники Хабаровска
46 клиник
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В клинике 12 врачей
ул. Советская, 10 кор. 1
Центр сосудистой флебологии. Сосудистая хирургия, флебология, гематология, УЗИ-диагностика, консервативное и оперативное лечение.
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В клинике 63 врача
ул. Калинина, 71
ул. Калинина, 71А
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Частная лечебно-консультативная поликлиника, клиника красоты.
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В клинике 64 врача
ул. Гайдара, 13
Центр профилактической медицины и общей врачебной практики.
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В клинике 67 врачей
ул. Владивостокская, 38
Терапия, педиатрия, ортопедия, неврология, анализы, УЗИ.
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В клинике 158 врачей
Государственная
ул. Истомина, 85
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В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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В клинике 3 врача
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
Лечение межпозвоночной грыжи без операции. Артрозы, артриты. Кардиолог, физиотерапевт, невролог, ортопед, травматолог, ЭКГ, УЗИ, плазмалифтинг, процедурный кабинет. Помощь при стойких болевых синдромах.
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