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Клиники Хабаровска

46 клиник
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Косметология
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ЭГО-Лаборатория
6.8
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ЭГО-Лаборатория
В клинике 8 врачей
ул. Калинина, 158
ул. Запарина, 59
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Нефертити
6.7
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Нефертити
В клинике 63 врача
ул. Калинина, 71
ул. Калинина, 71А
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Частная лечебно-консультативная поликлиника, клиника красоты.
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Клиника Современных Технологий
6.1
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Клиника Современных Технологий
В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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Медэст
8.1
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Медэст
В клинике 4 врача
ул. Дзержинского, 21А кор. 2
Косметологические и физиотерапевтические услуги для коррекции лица и тела, лечение дерматологических и других заболеваний. Коррекция фигуры.
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Акне-Клиника
5.4
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Акне-Клиника
В клинике 12 врачей
ул. Дзержинского, 64
Центр дерматокосметологии, где используются все подходы к лечению кожных проблем. Консультации ведущих специалистов, а также разработка индивидуальной программы лечения.
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Ланта
5.3
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Ланта
В клинике 37 врачей
пр-т 60-летия Октября, 204
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ФиОна
5.3
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ФиОна
В клинике 2 врача
ул. Карла Маркса, 141
ул. Серышева, 11
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Наша клиника
4.2
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Наша клиника
В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
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Эстетик Холл
3.9
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Эстетик Холл
В клинике 12 врачей
ул. Комсомольская, 94
Косметология, моделирование тела, спа-процедуры, ногтевой сервис. Прием гинеколога, акушера-гинеколога, гинеколога-маммолога, дерматовенеролог, озонотерапевта и др.
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МиРиТ
3.5
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МиРиТ
В клинике 32 врача
ул. Пушкина, 38А
Помощь высококвалифицированных врачей-специалистов. Используется современная диагностическая аппаратура.
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