  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Лабораторные исследования

Клиники Хабаровска

27 клиник
Поиск клиник на карте
СОРТИРОВАТЬ: По рейтингу
Лабораторные исследования
Популярные специализации
  • Гастроэнтерология
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Неврология
  • Отоларингология
  • Педиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Все специализации
Найденные специализации
  • Аллергология, иммунология
  • Венерология
  • Гастроэнтерология
  • Гематология
  • Генетика
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Диагностика
  • Диетология
  • Инфектология
  • Кардиология
  • Кардиохирургия
  • Косметология
  • Лабораторные исследования
  • Логопедия
  • Маммология
  • Мануальная терапия, лечебный массаж
  • Наркология, токсикология
  • Неврология
  • Нейрохирургия
  • Неонатология
  • Нефрология
  • Онкология
  • Ортопедия
  • Отоларингология
  • Офтальмология
  • Педиатрия
  • Пластическая хирургия
  • Проктология
  • Психиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Пульмонология
  • Реабилитация
  • Ревматология
  • Рефлексотерапия
  • Сосудистая хирургия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Травматология
  • Трихология
  • Урология, андрология
  • Физиотерапия
  • Флебология
  • Фтизиатрия
  • Хирургия
  • Челюстно-лицевая хирургия
  • Эндокринология
Закрыть
Нефертити
6.7
Рейтинг

Нефертити
В клинике 63 врача
ул. Калинина, 71
ул. Калинина, 71А
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Частная лечебно-консультативная поликлиника, клиника красоты.
Показать больше информации
Записаться на приём
Юнилаб
6.5
Рейтинг

Юнилаб
В клинике 32 врача
ул. Большая, 92
ул. Карла Маркса, 96А
ул. Краснореченская, 163
ул. Краснореченская, 57
ул. Муравьёва-Амурского, 26
ул. Суворова, 32
ул. Шеронова, 10
ул. Краснореченская, 191
ул. Тихоокеанская, 201В
ул. Серышева, 52
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 40
ул. Ленина, 74
Записаться на приём
Акне-Клиника
5.4
Рейтинг

Акне-Клиника
В клинике 12 врачей
ул. Дзержинского, 64
Центр дерматокосметологии, где используются все подходы к лечению кожных проблем. Консультации ведущих специалистов, а также разработка индивидуальной программы лечения.
Показать больше информации
Записаться на приём
Городская поликлиника №7
5.2
Рейтинг

Городская поликлиника №7
В клинике 66 врачей
Государственная
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Записаться на приём
Абсолют
3.0
Рейтинг

Абсолют
В клинике 11 врачей
б-р Уссурийский, 45
Компания оказывает широкий спектр диагностических, лечебных и профилактических услуг
Показать больше информации
Записаться на приём
Дорожная клиническая больница
3.4
Рейтинг

Дорожная клиническая больница
В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
Записаться на приём
Хабаровский диагностический центр
0.5
Рейтинг

Хабаровский диагностический центр
В клинике 23 врача
ул. Казачья Гора, 1
Полный спектр услуг по диагностике состояния.
Показать больше информации
Записаться на приём
Инвитро
6.5
Рейтинг

Инвитро
В клинике 6 врачей
ул. Запарина, 90
ул. Тихоокеанская, 201Б
ул. Суворова, 32
ул. Ленина, 26
ул. Флегонтова, 4
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 51
ул. Карла Маркса, 43
Все виды медицинских анализов и лабораторных исследований.
Показать больше информации
Городская поликлиника №5
6.2
Рейтинг

Городская поликлиника №5
В клинике 49 врачей
Государственная
ул. Забайкальская, 26
ул. Тихоокеанская, 85
Городская поликлиника №8
5.9
Рейтинг

Городская поликлиника №8
В клинике 61 врач
Государственная
ул. Воровского, 12
ул. Воровского, 10А
Показать ещё