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Клиники Хабаровска
27 клиник
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В клинике 63 врача
ул. Калинина, 71
ул. Калинина, 71А
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Частная лечебно-консультативная поликлиника, клиника красоты.
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В клинике 32 врача
ул. Большая, 92
ул. Карла Маркса, 96А
ул. Краснореченская, 163
ул. Краснореченская, 57
ул. Муравьёва-Амурского, 26
ул. Суворова, 32
ул. Шеронова, 10
ул. Краснореченская, 191
ул. Тихоокеанская, 201В
ул. Серышева, 52
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 40
ул. Ленина, 74
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В клинике 12 врачей
ул. Дзержинского, 64
Центр дерматокосметологии, где используются все подходы к лечению кожных проблем. Консультации ведущих специалистов, а также разработка индивидуальной программы лечения.
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В клинике 66 врачей
Государственная
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
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В клинике 11 врачей
б-р Уссурийский, 45
Компания оказывает широкий спектр диагностических, лечебных и профилактических услуг
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В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
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В клинике 23 врача
ул. Казачья Гора, 1
Полный спектр услуг по диагностике состояния.
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В клинике 6 врачей
ул. Запарина, 90
ул. Тихоокеанская, 201Б
ул. Суворова, 32
ул. Ленина, 26
ул. Флегонтова, 4
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 51
ул. Карла Маркса, 43
Все виды медицинских анализов и лабораторных исследований.
В клинике 49 врачей
Государственная
ул. Забайкальская, 26
ул. Тихоокеанская, 85
В клинике 61 врач
Государственная
ул. Воровского, 12
ул. Воровского, 10А
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