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Клиники Хабаровска
45 клиник
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В клинике 22 врача
ул. Волочаевская, 124
Реабилитационный центр. Новое оборудование, передовые процедуры для восстановления после травм, инсультов, заболеваний опорно-двигательного аппарата.
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В клинике 63 врача
ул. Калинина, 71
ул. Калинина, 71А
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Частная лечебно-консультативная поликлиника, клиника красоты.
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В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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В клинике 9 врачей
ул. Ленина, 60
Центр детского массажа и реабилитации.
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В клинике 8 врачей
ул. Большая, 12
Центр специализируется на диагностике и лечении заболеваний детей, а также наблюдением за детьми раннего возраста.
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В клинике 8 врачей
ул. Истомина, 71
Неврология, психиатрия. Дефектологи, логопеды, ЛФК. Арттерапия, рисование.
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В клинике 12 врачей
ул. Комсомольская, 94
Косметология, моделирование тела, спа-процедуры, ногтевой сервис. Прием гинеколога, акушера-гинеколога, гинеколога-маммолога, дерматовенеролог, озонотерапевта и др.
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В клинике 18 врачей
ул. Орджоникидзе, 25А
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