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Клиники Хабаровска

45 клиник
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Мануальная терапия, лечебный массаж
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Medical Center
6.8
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Medical Center
В клинике 22 врача
ул. Волочаевская, 124
Реабилитационный центр. Новое оборудование, передовые процедуры для восстановления после травм, инсультов, заболеваний опорно-двигательного аппарата.
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Нефертити
6.7
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Нефертити
В клинике 63 врача
ул. Калинина, 71
ул. Калинина, 71А
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Частная лечебно-консультативная поликлиника, клиника красоты.
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Клевер
6.3
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Клевер
В клинике 19 врачей
ул. Воронежская, 49
ул. Ханкайская, 30
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Клиника Современных Технологий
6.1
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Клиника Современных Технологий
В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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ФиОна
5.3
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ФиОна
В клинике 2 врача
ул. Карла Маркса, 141
ул. Серышева, 11
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Baby Health
5.2
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Baby Health
В клинике 9 врачей
ул. Ленина, 60
Центр детского массажа и реабилитации.
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Азбука здоровья
5.1
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Азбука здоровья
В клинике 8 врачей
ул. Большая, 12
Центр специализируется на диагностике и лечении заболеваний детей, а также наблюдением за детьми раннего возраста.
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Центр психолого-медико-педагогического сопровождения
4.1
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Центр психолого-медико-педагогического сопровождения
В клинике 8 врачей
ул. Истомина, 71
Неврология, психиатрия. Дефектологи, логопеды, ЛФК. Арттерапия, рисование.
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Эстетик Холл
3.9
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Эстетик Холл
В клинике 12 врачей
ул. Комсомольская, 94
Косметология, моделирование тела, спа-процедуры, ногтевой сервис. Прием гинеколога, акушера-гинеколога, гинеколога-маммолога, дерматовенеролог, озонотерапевта и др.
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Неокортекс
3.9
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Неокортекс
В клинике 18 врачей
ул. Орджоникидзе, 25А
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