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Клиники Хабаровска
19 клиник
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В клинике 3 врача
ул. Калинина, 132
Квалифицированная наркологическая помощь. Лечение алкоголизма анонимно. Кабинет хирургии крови, наркологии и психотерапии.
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В клинике 5 врачей
ул. Ленинградская, 99
Нарколог, психиатр. Лечение алкогольной зависимости, кодирование, помощь при запоях и похмелье. Лечение депрессии, невроза.
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Наркология, оздоровительный массаж.
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ул. Карла Маркса, 122Б
Лечение алкогольной зависимости, никотиновой зависимости, инфекций, передающихся половым путем. Турмалиновая капсула.
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В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
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Хабаровск, ул. Тургенева, 49
Лечение алкоголизма, наркомании, курения и переедания, неврозов и депрессий, страхов и фобий, бессонницы и др. Пред/послерейсовые осмотры водителей, также экспертиза временной нетрудоспособности.
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В клинике 4 врача
ул. Ухтомского, 12
Учреждение осуществляет комплекс процедур по лечению и реабилитации людей, страдающих наркоманией, алкоголизмом и всеми видами химических и нехимических зависимостей: курительные смеси, соли, спайсы, игровая зависимость.
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