  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Наркология, токсикология

Клиники Хабаровска

19 клиник
Поиск клиник на карте
СОРТИРОВАТЬ: По рейтингу
Наркология, токсикология
Популярные специализации
  • Гастроэнтерология
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Неврология
  • Отоларингология
  • Педиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Все специализации
Найденные специализации
  • Аллергология, иммунология
  • Венерология
  • Гастроэнтерология
  • Гематология
  • Генетика
  • Гинекология
  • Дерматология
  • Диагностика
  • Диетология
  • Инфектология
  • Кардиология
  • Кардиохирургия
  • Косметология
  • Лабораторные исследования
  • Логопедия
  • Маммология
  • Мануальная терапия, лечебный массаж
  • Наркология, токсикология
  • Неврология
  • Нейрохирургия
  • Неонатология
  • Нефрология
  • Онкология
  • Ортопедия
  • Отоларингология
  • Офтальмология
  • Педиатрия
  • Пластическая хирургия
  • Проктология
  • Психиатрия
  • Психология, психотерапия
  • Пульмонология
  • Реабилитация
  • Ревматология
  • Рефлексотерапия
  • Сосудистая хирургия
  • Стоматология
  • Терапия
  • Травматология
  • Трихология
  • Урология, андрология
  • Физиотерапия
  • Флебология
  • Фтизиатрия
  • Хирургия
  • Челюстно-лицевая хирургия
  • Эндокринология
Закрыть
Клиник-А
6.7
Рейтинг

Клиник-А
В клинике 18 врачей
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Записаться на приём
Доктор К
5.9
Рейтинг

Доктор К
В клинике 3 врача
ул. Калинина, 132
Квалифицированная наркологическая помощь. Лечение алкоголизма анонимно. Кабинет хирургии крови, наркологии и психотерапии.
Показать больше информации
Записаться на приём
Талисман
4.5
Рейтинг

Талисман
В клинике 5 врачей
ул. Ленинградская, 99
Нарколог, психиатр. Лечение алкогольной зависимости, кодирование, помощь при запоях и похмелье. Лечение депрессии, невроза.
Показать больше информации
Записаться на приём
Инмед
5.7
Рейтинг

Инмед
В клинике 2 врача
Наркология, оздоровительный массаж.
Показать больше информации
Записаться на приём
Аденит
4.8
Рейтинг

Аденит
В клинике 2 врача
ул. Карла Маркса, 122Б
Лечение алкогольной зависимости, никотиновой зависимости, инфекций, передающихся половым путем. Турмалиновая капсула.
Показать больше информации
Записаться на приём
Кристалл
3.9
Рейтинг

Кристалл
В клинике 12 врачей
ул. Карла Маркса, 158Б
Записаться на приём
Дорожная клиническая больница
3.4
Рейтинг

Дорожная клиническая больница
В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
Записаться на приём
КПД
0.5
Рейтинг

КПД
В клинике 6 врачей
Государственная
ул. Яшина, 38Б
Записаться на приём
Медико-психологический Центр Кодирования
0.5
Рейтинг

Медико-психологический Центр Кодирования
В клинике 2 врача
Хабаровск, ул. Тургенева, 49
Лечение алкоголизма, наркомании, курения и переедания, неврозов и депрессий, страхов и фобий, бессонницы и др. Пред/послерейсовые осмотры водителей, также экспертиза временной нетрудоспособности.
Показать больше информации
Записаться на приём
Дальний восток
7.5
Рейтинг

Дальний восток
В клинике 4 врача
ул. Ухтомского, 12
Учреждение осуществляет комплекс процедур по лечению и реабилитации людей, страдающих наркоманией, алкоголизмом и всеми видами химических и нехимических зависимостей: курительные смеси, соли, спайсы, игровая зависимость.
Показать ещё