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Клиники Хабаровска
14 клиник
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В клинике 64 врача
ул. Гайдара, 13
Центр профилактической медицины и общей врачебной практики.
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В клинике 67 врачей
ул. Владивостокская, 38
Терапия, педиатрия, ортопедия, неврология, анализы, УЗИ.
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В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
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В клинике 36 врачей
б-р Амурский, 57
ул. Владивостокская, 24
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В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
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В клинике 340 врачей
Государственная
ул. Прогрессивная, 2Б
ул. Прогрессивная, 6
В клинике 49 врачей
Государственная
ул. Фоломеева, 7
ул. Тургенева, 45
ул. Забайкальская, 22
В клинике 244 врача
Государственная
ул. Аксёнова, 41
ул. Аксёнова, 26А
ул. Аксёнова, 24
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