- Главная
- Все клиники
- Офтальмология
Клиники Хабаровска
35 клиник
Поиск клиник на карте
В клинике 67 врачей
ул. Владивостокская, 38
Терапия, педиатрия, ортопедия, неврология, анализы, УЗИ.
Записаться на приём
В клинике 158 врачей
Государственная
ул. Истомина, 85
Записаться на приём
В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
Записаться на приём
В клинике 30 врачей
ул. Калинина, 134
Записаться на приём
В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
Записаться на приём
В клинике 36 врачей
б-р Амурский, 57
ул. Владивостокская, 24
Записаться на приём
В клинике 32 врача
ул. Пушкина, 38А
Помощь высококвалифицированных врачей-специалистов. Используется современная диагностическая аппаратура.
Записаться на приём
В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
Записаться на приём
В клинике 21 врач
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Записаться на приём
Показать ещё