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Клиники Хабаровска
38 клиник
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В клинике 22 врача
ул. Волочаевская, 124
Реабилитационный центр. Новое оборудование, передовые процедуры для восстановления после травм, инсультов, заболеваний опорно-двигательного аппарата.
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В клинике 64 врача
ул. Гайдара, 13
Центр профилактической медицины и общей врачебной практики.
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В клинике 67 врачей
ул. Владивостокская, 38
Терапия, педиатрия, ортопедия, неврология, анализы, УЗИ.
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В клинике 158 врачей
Государственная
ул. Истомина, 85
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В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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В клинике 66 врачей
Государственная
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
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В клинике 30 врачей
ул. Калинина, 134
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В клинике 8 врачей
ул. Большая, 12
Центр специализируется на диагностике и лечении заболеваний детей, а также наблюдением за детьми раннего возраста.
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