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Клиники Хабаровска
6 клиник
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В клинике 12 врачей
ул. Советская, 10 кор. 1
Центр сосудистой флебологии. Сосудистая хирургия, флебология, гематология, УЗИ-диагностика, консервативное и оперативное лечение.
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В клинике 21 врач
ул. Серышева, 34
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В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
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В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
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В клинике 27 врачей
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Флебология, проктология, гинекология, хирургия, терапия, эндокринология, УЗИ, хирургический стационар и др.
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В клинике 159 врачей
Государственная
ул. Тихоокеанская, 213
ул. Бондаря, 4
кв-л Строитель, 1А
ул. Тихоокеанская, 213 кор. 4
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница №10".