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Клиники Хабаровска
19 клиник
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В клинике 22 врача
ул. Волочаевская, 124
Реабилитационный центр. Новое оборудование, передовые процедуры для восстановления после травм, инсультов, заболеваний опорно-двигательного аппарата.
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В клинике 67 врачей
ул. Владивостокская, 38
Терапия, педиатрия, ортопедия, неврология, анализы, УЗИ.
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В клинике 5 врачей
ул. Ленинградская, 99
Нарколог, психиатр. Лечение алкогольной зависимости, кодирование, помощь при запоях и похмелье. Лечение депрессии, невроза.
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В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
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В клинике 18 врачей
ул. Орджоникидзе, 25А
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В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
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В клинике 13 врачей
Государственная
ул. Серышева, 1
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