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Клиники Хабаровска

19 клиник
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Психиатрия
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Medical Center
6.8
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Medical Center
В клинике 22 врача
ул. Волочаевская, 124
Реабилитационный центр. Новое оборудование, передовые процедуры для восстановления после травм, инсультов, заболеваний опорно-двигательного аппарата.
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Клиник-А
6.7
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Клиник-А
В клинике 18 врачей
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
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Клевер
6.3
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Клевер
В клинике 19 врачей
ул. Воронежская, 49
ул. Ханкайская, 30
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Домашний Доктор
6.3
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Домашний Доктор
В клинике 67 врачей
ул. Владивостокская, 38
Терапия, педиатрия, ортопедия, неврология, анализы, УЗИ.
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Талисман
4.5
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Талисман
В клинике 5 врачей
ул. Ленинградская, 99
Нарколог, психиатр. Лечение алкогольной зависимости, кодирование, помощь при запоях и похмелье. Лечение депрессии, невроза.
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Наша клиника
4.2
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Наша клиника
В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
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Неокортекс
3.9
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Неокортекс
В клинике 18 врачей
ул. Орджоникидзе, 25А
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Дорожная клиническая больница
3.4
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Дорожная клиническая больница
В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
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КПД
0.5
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КПД
В клинике 6 врачей
Государственная
ул. Яшина, 38Б
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Окружной клинический военный госпиталь
3.9
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Окружной клинический военный госпиталь
В клинике 13 врачей
Государственная
ул. Серышева, 1
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