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Клиники Хабаровска

12 клиник
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Пульмонология
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Доктор А
6.7
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Доктор А
В клинике 64 врача
ул. Гайдара, 13
Центр профилактической медицины и общей врачебной практики.
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Клиника Современных Технологий
6.1
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Клиника Современных Технологий
В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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Наша клиника
4.2
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Наша клиника
В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
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Прима Медика
4.0
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Прима Медика
В клинике 36 врачей
б-р Амурский, 57
ул. Владивостокская, 24
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Международная академия ДВ
3.6
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Международная академия ДВ
В клинике 1 врач
ул. Льва Толстого, 12
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Астрокид
0.5
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Астрокид
В клинике 26 врачей
б-р Уссурийский, 15
ул. Фрунзе, 11
Услуги детских специалистов: педиатр, лор, невролог, кардиолог, ортопед, УЗИ, ЭКГ, психолог, пульмонолог, хирург, гастроэнтеролог, мануальная терапия, физиотерапия, массаж. Собственный прививочный кабинет. Забор анализов. Выезд врача и медсестры на дом.
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НИИ охраны материнства и детства
5.3
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НИИ охраны материнства и детства
В клинике 15 врачей
Государственная
ул. Воронежская, 49
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
5.0
Рейтинг

Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
В клинике 340 врачей
Государственная
ул. Прогрессивная, 2Б
ул. Прогрессивная, 6
Вивея
6.0
Рейтинг

Вивея
В клинике 103 врача
ул. Запарина, 83
Городская поликлиника №15
5.4
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Городская поликлиника №15
В клинике 37 врачей
Государственная
ул. Ульяновская, 156
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