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Клиники Хабаровска

5 клиник
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Baby Health
5.2
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Baby Health
В клинике 9 врачей
ул. Ленина, 60
Центр детского массажа и реабилитации.
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Радость здоровья
7.0
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Радость здоровья
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
ул. Краснореченская, 199
Центр реабилитации детей и подростков.
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Омега ДВ
5.9
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Омега ДВ
В клинике 3 врача
ул. Воронежская, 138
Осуществляет комплекс процедур по лечению и реабилитации людей страдающих наркоманией, алкоголизмом и всеми видами химических и нехимических зависимостей: курительные смеси, соли, спайсы, игровая зависимость.
Доктор Class
0.0
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Доктор Class
В клинике 2 врача
ул. Тургенева, 46
ш. Восточное, 41
Планета Ангелов
0.0
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Планета Ангелов
ул. Карла Маркса, 99Б
Центр по уходу и присмотру за детьми, в том числе за детьми с особенностями развития.
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