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Клиники Хабаровска

7 клиник
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Рефлексотерапия
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Международная академия ДВ
3.6
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Международная академия ДВ
В клинике 1 врач
ул. Льва Толстого, 12
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Дорожная клиническая больница
3.4
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Дорожная клиническая больница
В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
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Формула Здоровья
0.5
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Формула Здоровья
В клинике 10 врачей
ул. Лермонтова, 24
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Вербена
6.1
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Вербена
ул. Волочаевская, 107
Мануальная терапия, массаж. Рефлексотерапия.
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Рада-Востокмед
4.8
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Рада-Востокмед
В клинике 2 врача
ул. Яшина, 73
Клиника семейной медицины
0.0
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Клиника семейной медицины
В клинике 48 врачей
Государственная
ул. Карла Маркса, 60
Консультативно-диагностическая поликлиника "Клиника семейной медицины".
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Академический лечебно-диагностический центр
0.5
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Академический лечебно-диагностический центр
В клинике 3 врача
ул. Дзержинского, 65
Пульсовая диагностика. Сочетание традиционной китайской и европейской медицины.
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