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Клиники Хабаровска
7 клиник
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В клинике 1 врач
ул. Льва Толстого, 12
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В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
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В клинике 10 врачей
ул. Лермонтова, 24
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ул. Волочаевская, 107
Мануальная терапия, массаж. Рефлексотерапия.
В клинике 2 врача
ул. Яшина, 73
В клинике 48 врачей
Государственная
ул. Карла Маркса, 60
Консультативно-диагностическая поликлиника "Клиника семейной медицины".
В клинике 3 врача
ул. Дзержинского, 65
Пульсовая диагностика. Сочетание традиционной китайской и европейской медицины.