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Клиники Хабаровска
22 клиники
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В клинике 67 врачей
ул. Владивостокская, 38
Терапия, педиатрия, ортопедия, неврология, анализы, УЗИ.
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В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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В клинике 66 врачей
Государственная
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
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В клинике 84 врача
ул. Шеронова, 8 кор. 1
ул. Шеронова, 8 кор. 2
Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
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В клинике 36 врачей
б-р Амурский, 57
ул. Владивостокская, 24
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В клинике 261 врач
ул. Воронежская, 49
ул. Школьная, 32А
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В клинике 12 врачей
ул. Кавказская, 45/2
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В клинике 10 врачей
ул. Лермонтова, 24
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