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Клиники Хабаровска
47 клиник
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В клинике 22 врача
ул. Волочаевская, 124
Реабилитационный центр. Новое оборудование, передовые процедуры для восстановления после травм, инсультов, заболеваний опорно-двигательного аппарата.
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В клинике 12 врачей
ул. Советская, 10 кор. 1
Центр сосудистой флебологии. Сосудистая хирургия, флебология, гематология, УЗИ-диагностика, консервативное и оперативное лечение.
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В клинике 63 врача
ул. Калинина, 71
ул. Калинина, 71А
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Частная лечебно-консультативная поликлиника, клиника красоты.
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В клинике 67 врачей
ул. Владивостокская, 38
Терапия, педиатрия, ортопедия, неврология, анализы, УЗИ.
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В клинике 158 врачей
Государственная
ул. Истомина, 85
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В клинике 65 врачей
ул. Шеронова, 6
ул. Руднева, 17
ул. Шеронова, 8 кор. 3
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В клинике 66 врачей
Государственная
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
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