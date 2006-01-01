Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Литвинский Антон Геннадьевич
6.0
0
Литвинский Антон Геннадьевич
Стоматолог-ортопед
Стаж 11 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, по специальности "Стоматология", 2005 г. окончания
ДВГМУ, Ординатура, 2008 г. окончания
Профессиональная переподготовка по специальности "Ортодонтия" г. Москва, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, специальность "Стоматология", 2006 г.
ДВГМУ, специальность "Стоматология ортопедическая", 2010 г.
ГОУДПО ИПКСЗ, специальность "Стоматология ортопедическая", 2015 г.
ГОУДПО ИПКСЗ, специальность "Организация здравоохранения и общественного здоровья", 2015 г.
ГОУДПО ИПКСЗ, профессиональная переподготовка "Организация здравоохранения и общественного здоровья", 2015 г.
Семинар - Стоматологическая практика. Новейшие технологии-далекие и близкие: знать и применять г. Хабаровск
Семинар, Современные технологии одонтопрепарирования. Препарирование зубов с рациональным уступом., 2005 г.
Семинар, Основы принятия решения в имплантологии: хирургический и ортопедический аспекты г. Хабаровск, 2006 г.
Семинар, Система стоматологической керамики HeraCeram. Материалы и оборудование для зуботехнического литья производства фирмы Heraeus Kulzer г. Хабаровск, 2006 г.
Семинар, Актуальные вопросы в ортопедической стоматологии г. Хабаровск, 2008 г.
Семинар, NobeiProcera Roadshow по клиническим и техническим аспектам применения CAD/CAM и безметаловых технологий в эстетической стоматологии., 2009 г.
Семинар, Дентальные импланты Implantium и SuperLine. г. Владивосток, 2012 г.
Семинар, Виниры. Вкладки. Микропротезирование. г. Хабаровск, 2012 г.
Семинар, Проблемы окклюзионных нагрузок на ортопедические компоненты. Г. Хабаровск
Семинар, III Дальневосточная Международная Имплантологическая Конференция г. Владивосток, 2014 г.
Семинар, Ортодонтические аспекты в междисциплинарном комплексном подходе ведения детского терапевтического приема стоматологической клиники. Г. Хабаровск, 2015 г.
Семинар. Протезирование полными съемными протезами в сложных клинических случаях г. Хабаровск, 2018 г.
Семинар. Научный симпозиум по ортопедии и эстетике "ОРТОДЕНТАЛ 2018" г. Москва, 2018 г.
Семинар. Адгезивные керамические реставрации в практике врача стоматолога. Г. Хабаровск, 2019 г.
Еще 16
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Сок
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 78
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Овчинников
Роман Вячеславович
Стоматолог-ортопед
6.0
0
Записаться
Загородний
Александр Сергеевич
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
6.3
1
Записаться
Литвиненко
Алексей Дмитриевич
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...