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 Литвинский Антон Геннадьевич
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 Литвинский Антон Геннадьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности  "Стоматология", 2005 г. окончания
  • ДВГМУ, Ординатура, 2008 г. окончания
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Ортодонтия" г. Москва, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, специальность "Стоматология", 2006 г.
  • ДВГМУ, специальность "Стоматология ортопедическая", 2010 г.
  • ГОУДПО ИПКСЗ, специальность "Стоматология ортопедическая", 2015 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Сок
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 78
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
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