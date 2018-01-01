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Демышева Елизавета Владиславовна

Демышева Елизавета Владиславовна

Стоматолог общей практики
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный Государственный Медицинский Университет (ДВГМУ) по специальности: «Стоматология», 2022 г.
  • Ординатура в Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения (КГБОУ ДПО ИПКСЗ), по специальности «Стоматология общей практики», 2024 г.
Курсы повышения квалификации
  • Семинар практический Антона Ветчинкина «Восстановление анатомической формы передней и боковой группы зубов в эстетических реставрациях». город Москва, 2018 г.
  • Семинар практический «Методика препарирования зубов под металлокерамические и безметалловые конструкции» город Москва, 2018 г.
  • Авторский семинар-практикум доктора Елены Мендосы «Реставрация жевательных зубов» г. Хабаровск, 2020 г.
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Стоматолог общей практики
650 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог общей практики
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