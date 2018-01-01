Демышева Елизавета Владиславовна
Стаж 3 года
Профессиональные навыки:
-Консультирование, диагностика и лечение пациентов по заболеваниям полости рта;
-Лечение и профилактика кариеса зубов, в том числе осложненных форм кариеса (пульпит, периодонтит);
-Профессиональная гигиена полости рта у взрослых по швейцарскому протоколу GBT (Guided Biofilm Therapy);
-Реставрация всех групп зубов композитными материалами;
-Профессиональное отбеливание системой «Opalescence Ultradent».
-Консультирование, диагностика и лечение пациентов по заболеваниям полости рта;
-Лечение и профилактика кариеса зубов, в том числе осложненных форм кариеса (пульпит, периодонтит);
-Профессиональная гигиена полости рта у взрослых по швейцарскому протоколу GBT (Guided Biofilm Therapy);
-Реставрация всех групп зубов композитными материалами;
-Профессиональное отбеливание системой «Opalescence Ultradent».
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Стоматолог общей практики
650 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу