Демышева Елизавета Владиславовна

Семинар практический Антона Ветчинкина «Восстановление анатомической формы передней и боковой группы зубов в эстетических реставрациях». город Москва, 2018 г.

Семинар практический «Методика препарирования зубов под металлокерамические и безметалловые конструкции» город Москва, 2018 г.

Авторский семинар-практикум доктора Елены Мендосы «Реставрация жевательных зубов» г. Хабаровск, 2020 г.