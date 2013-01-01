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Шайтанова Виктория Викторовна
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Шайтанова Виктория Викторовна

Стоматолог-хирург
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология, 2013 г.
  • ИПКСЗ, Стоматология хирургическая, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологический центр
пер. Топографический, 8
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
0 отзывов

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