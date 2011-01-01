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Абазан Анна Ваниковна
6.0
0
Абазан Анна Ваниковна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2011 г. окончания.
ДВГМУ, Стоматология терапевтическая, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Статус-Мед
ул. Трёхгорная, 64
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
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