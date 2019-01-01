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Абрамов Виктор Сергеевич
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Абрамов Виктор Сергеевич
Заведующий поликлиникой
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
Сертификат по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2019 г.
Сертификат по специальности "Дерматовенерология", до 2024 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
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