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  3. Афонькина Татьяна Сергеевна
Афонькина Татьяна Сергеевна
6.0
0

Афонькина Татьяна Сергеевна

Акушер
Стаж не указан
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Центрального района
ул. Запарина, 8
Первичный приём взрослых
Акушер
Бесплатно
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