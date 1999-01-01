Африканова Наталья Викторовна

Мастер-класс «Хирургическая пародонтология», г. Москва, 1999г.

Курсы усовершенствования «Фармакологическая программа фирмы «Септодонт». Клинические возможности оборудования Heracus Kulzer», г. Хабаровск, 1999г.

Мастер-класс «Оперативные методы лечения в пародонтологии», г. Хабаровск, 2003г.