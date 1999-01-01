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Африканова Наталья Викторовна
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Африканова Наталья Викторовна

Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Директор клиники
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1991 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Стоматология", 1992 г.
Курсы повышения квалификации
  • Мастер-класс «Хирургическая пародонтология», г. Москва, 1999г.
  • Курсы усовершенствования «Фармакологическая программа фирмы «Септодонт». Клинические возможности оборудования Heracus Kulzer», г. Хабаровск, 1999г.
  • Мастер-класс «Оперативные методы лечения в пародонтологии», г. Хабаровск, 2003г.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация детей
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
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