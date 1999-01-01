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Африканова Наталья Викторовна
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Африканова Наталья Викторовна
Стоматолог-пародонтолог
,
Стоматолог-хирург
,
Директор клиники
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1991 г. окончания.
ХГМИ, Интернатура по специальности "Стоматология", 1992 г.
Курсы повышения квалификации
Мастер-класс «Хирургическая пародонтология», г. Москва, 1999г.
Курсы усовершенствования «Фармакологическая программа фирмы «Септодонт». Клинические возможности оборудования Heracus Kulzer», г. Хабаровск, 1999г.
Мастер-класс «Оперативные методы лечения в пародонтологии», г. Хабаровск, 2003г.
Мастер-класс «Оперативные методы лечения в пародонтологии», г. Хабаровск, 2003г.
Курс усовершенствования «Пародонтология», г. Хабаровск, 2003г.
«I -й Эндодонтический форум», г. Сочи, 2002 г.
Семинар «Правовая защита врачей и лечебного учреждения», г. Хабаровск, июнь 2005 г.
Дальневосточный Стоматологический форум: «Практическое применение новейших технологий. Традиции и новации», Хабаровск, июль 2005 г.
Авторский цикл лекций Т.Н.Модиной «Современный взгляд на пародонтологию, хирургические методы лечения», Хабаровск, 2005 г.
Лекционный семинар «Слагаемые успеха зубоврачебной практики в повседневной реальности», Владивосток, апрель 2006 г.
Курс «Практическое применение электромиографических исследований в стоматологической практике», г. Хабаровск, 2007 г.
Дальневосточный ежегодный стоматологический форум«Стоматологическая практика. Новейшие технологии — далекие и близкие: знать и применять», г. Хабаровск, 2007 г.
Курс фирмы «Nobel Biocare» «Основы принятия решения в имплантологии: хирургический и ортопедический аспекты», г. Хабаровск, 2008 г.
Семинар «Применение стоматологических лазеров «Doctor Smile» в клинической практике», г. Хабаровск, 2008 г.
Международная конференция «Nobel Biocare», г. Владивосток, 24-26 октября 2008 г.
Научно-практический семинар «Современные возможности применения лазерных технологий в стоматологии», курс обучения работе на лазерах Waterlase MD и Lasersmile, г. Хабаровск, 7-8 ноября 2008 г.
Семинар-практикум О. Монаховой «Бизнес этикет», г. Хабаровск, 12 декабря 2008 г.
Семинар и мастер-класс «Компьютерная томография в практике врача-стоматолога» Д. Рогацкин, г. Хабаровск, 3-4 августа 2011 г.
Семинар «Углубленный курс по рентгендиагностике» Д. Рогацкин, г. Хабаровск, 2 декабря 2011 г.
Семинар «Холистический подход в лечении и реабилитации стоматологических пациентов» А.Д. Чечин, г. Хабаровск, 19-20 марта 2012 г.
Семинар «Пан или пропал. Идеология лидера — идеология победы» В. Гандапас, г. Хабаровск, 12 июня 2012 г.
Семинар «Основные инструменты управления», г. Хабаровск, 12 июля 2012 г.
Семинар «Корпоративный тайм-менеджмент для руководителей», г. Хабаровск, 18 октября 2012 г.
Семинар «Стандарты сервиса в стоматологии», г. Хабаровск, 27 ноября 2012 г.
Семинар «Клинические аспекты восстановления жевательной эффективности с применением несъемных конструкций», г. Владивосток, 8 декабря 2012 г.
Тренинг «Фокусы языка или VIP переговоры» Е. Спирица, г. Хабаровск, 28-29 марта 2013 г.
Семинар-практикум «Язык телодвижений: новый уровень взаимоотношений в бизнесе и семье» Алан Пиз, г. Хабаровск, 31 марта 2013 г.
Семинар «Бизнес-мастерство: программа мини-MBI» Брайан Трейси, г. Хабаровск, 24-25 апреля 2013 г
VIP-семинар «Крест лидера» Р.Гандапас, г. Хабаровск, 17 мая 2013 г.
Семинар-практикум «Прорыв в продажах» Б. Жалило, г. Хабаровск, март 2014 г.
ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2015 г.
ИПКСЗ, Стоматология хирургическая, 2015 г.
ДВГМУ, "Организация здравоохранения и общественное здоровье"
Еще 30
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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация детей
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