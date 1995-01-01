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  3. Ахмедова Дина Геннадьевна
Ахмедова Дина Геннадьевна
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Ахмедова Дина Геннадьевна

УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1989-1995 гг.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", ЦРБ п.Ванино, 1995-1996 гг.
  • Сертификат "Педиатрия", Центр дополнительного образования, г. Екатеринбург, от 2015 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Специализация, усовершенствование "Ультразвуковая диагностика", 2010 г.
  • Повышение квалификации "Ультразвуковая диагностика заболеваний поверхностно расположенных органов, мягких тканей и суставов", 2011 г.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии", 2012 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • В ООО "Ланта" работает с 2016 года по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Нейромед
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
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