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Аксентюк Александр Витальевич
6.0
0
Аксентюк Александр Витальевич
Эндоскопист
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2002 г. окончания.
Сертификат по специальности "Эндоскопия", 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 109А
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
0 отзывов
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