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Аксентюк Александр Витальевич
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Аксентюк Александр Витальевич

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2002 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Эндоскопия", 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 109А
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
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