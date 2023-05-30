Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Алехина Людмила Дмитриевна
6.0
0
Алехина Людмила Дмитриевна
Врач функциональной диагностики
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. окончания.
Сертификат "Функциональная диагностика" действителен по 30.05.2023 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бажанова
Юлия Викторовна
Невролог (невропатолог)
,
Врач функциональной диагностики
,
Эпилептолог
7.9
3
Записаться
Пономаренко
Ирина Анатольевна
Кардиолог
,
Врач функциональной диагностики
6.3
5
Записаться
Киндялова
Лилиана Викторовна
Онколог
,
Онколог-маммолог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...