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  3. Алехина Людмила Дмитриевна
Алехина Людмила Дмитриевна
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Алехина Людмила Дмитриевна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. окончания.
  • Сертификат "Функциональная диагностика" действителен по 30.05.2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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