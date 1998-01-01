Алёхина Наталья Вячеславовна
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Врач психиатр высшей категории, психотерапевт, психиатр-нарколог. Сертифицированный специалист по психотерапии, психиатрии-наркологии. Консультирование пациентов анонимное, конфиденциальное.
Услуга "Экстренная консультация" Клиника Современных технологий - 4200 руб.
Услуга "Экстренная консультация" Клиника Современных технологий - 4200 руб.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
2750 р
Вторичный приём взрослых
Психотерапевт
2750 р
ул. Серышева, 33
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 3
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
2750 р
Вторичный приём взрослых
Психотерапевт
2750 р
Загрузка комментариев...