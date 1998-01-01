  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Алёхина Наталья Вячеславовна
Алёхина Наталья Вячеславовна
7.2
12

Алёхина Наталья Вячеславовна

Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1998 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Психиатрия", 1999 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Психотерапия", 2016 г.
  • Сертификат по специальности "Психиатрия", 2016 г.
  • Сертификат по специальности "Психиатрия-наркология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Территориальная аттестационная комиссия МЗ ХК
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
2750 р
Вторичный приём взрослых
Психотерапевт
2750 р
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 3
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
2750 р
Вторичный приём взрослых
Психотерапевт
2750 р
12 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи