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Александр Леонов
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Александр Леонов

Клинический психолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Независимость
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 64
Консультация взрослых
Клинический психолог
По запросу
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