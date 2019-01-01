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Алиев Саиг Ровшанович
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Алиев Саиг Ровшанович
Уролог
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия, специальность "Лечебное дело", 2017 г. окончания
Амурская государственная медицинская академия, ординатура по специальности «Урология», 2019 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат специалиста: "Урология", до 2024 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
2019-2020 гг. - ГАУЗ АО «Белогорская больница», врач-уролог.
2020 г. - ФГКУ «411 ВГ» МО РФ в г.Белогорск, врач-уролог.
2020 г.-по н.в. - ФГКУ «301 ВКГ» МО РФ в г.Хабаровск, врач-уролог.
2021 г.- по н.в. - «ММЦ Медикал Он Груп-Хабаровск», врач-уролог
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Льва Толстого, 12
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