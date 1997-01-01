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Алиева Рейхан Тарверди кызы
6.0
0
Алиева Рейхан Тарверди кызы
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Азербайджанский медицинский университет им. Н. Наршанова, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
Сертификат "Акушерство и гинекология" №0727070003590, действителен до 31 августа 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
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