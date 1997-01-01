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Алиева Рейхан Тарверди кызы
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Алиева Рейхан Тарверди кызы

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Азербайджанский медицинский университет им. Н. Наршанова, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
  • Сертификат "Акушерство и гинекология" №0727070003590, действителен до 31 августа 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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