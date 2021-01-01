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  3. Алипова Виктория Александровна
Алипова Виктория Александровна

Алипова Виктория Александровна

Уролог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» по специальности «Лечебное дело», 2019 г. окончания
  • Ординатура в ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» по специальности «Урология», 2021 г.
  • Первичная переподготовка в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по программе «Ультразвуковая диагностика», 2021 г.
Курсы повышения квалификации
  • ФНМО МИ "Российский университет дружбы народов" г. Москва, на базе кафедры «Эндоскопической урологии» по специальности «Андрология», 2022 г.
Участие в ассоциациях
  • Является членом Всероссийского общества урологов.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
По запросу

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