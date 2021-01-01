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Алипова Виктория Александровна
Алипова Виктория Александровна
Уролог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» по специальности «Лечебное дело», 2019 г. окончания
Ординатура в ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» по специальности «Урология», 2021 г.
Первичная переподготовка в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по программе «Ультразвуковая диагностика», 2021 г.
Курсы повышения квалификации
ФНМО МИ "Российский университет дружбы народов" г. Москва, на базе кафедры «Эндоскопической урологии» по специальности «Андрология», 2022 г.
Участие в ассоциациях
Является членом Всероссийского общества урологов.
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
1600 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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