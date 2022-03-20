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Алпацкий Денис Юрьевич
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Алпацкий Денис Юрьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО ДВГМУ ФА по ЗО и СР, специализация «Стоматология», 2006 г. окончания.
  • Сертификат № 0727180514069 «Стоматология ортопедическая», действителен по 20.03.2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог-ортопед
По запросу
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