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Алпацкий Денис Юрьевич
6.0
0
Алпацкий Денис Юрьевич
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ГОУ ВПО ДВГМУ ФА по ЗО и СР, специализация «Стоматология», 2006 г. окончания.
Сертификат № 0727180514069 «Стоматология ортопедическая», действителен по 20.03.2022 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
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