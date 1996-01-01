  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ананевская Лариса Петровна
Ананевская Лариса Петровна
6.3
4

Ананевская Лариса Петровна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", Родильный дом №4, г. Хабаровск, 1981 г.
Курсы повышения квалификации
  • Мастер-класс "Plasmolifting в гинекологии"
  • Повышение квалификации по программе "Акушерство и гинекология. Гистероскопия", ИПКСЗ, 2014г.
  • Повышение квалификации "Патология шейки матки с вопросами кольпоскопии", ДВГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
Эстетик Холл
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 94
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
800 р
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Суворова, 32
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1900 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1350 р
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи