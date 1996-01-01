Ананевская Лариса Петровна
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
В рамках амбулаторного приема - диагностика и лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, ведение беременности, профилактика и лечение климактерических расстройств, менопаузальная терапия, подбор, установка и удаление ВМС; подбор индивидуальной контрацепции для предупреждения нежелательной беременности, реабилитация после гинекологических операций, диагностика и лечение патологии шейки матки, проведение кольпоскопии.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Аксёнова, 41
ул. Аксёнова, 26А
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 94
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
800 р
Доступна онлайн запись
ул. Суворова, 32
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1900 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1350 р
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