  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Андреев Николай Иванович
Андреев Николай Иванович
6.0
0

Андреев Николай Иванович

Сосудистый хирург (ангиохирург), Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 1985г. - ХГМИ по специальности "Лечебное дело"
  • 1986г. - Интернатура по хирургии
  • 1991г. - Первичная специализация ЦОУЛИУВ, г. Москва "реконструктивная хирургия сосудов"
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Сердечно сосудистая хирургия, 2012 г.
  • ИПКСЗ, Сердечно сосудистая хирургия, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи