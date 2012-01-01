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Андреев Николай Иванович
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Андреев Николай Иванович
Сосудистый хирург (ангиохирург)
,
Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
1985г. - ХГМИ по специальности "Лечебное дело"
1986г. - Интернатура по хирургии
1991г. - Первичная специализация ЦОУЛИУВ, г. Москва "реконструктивная хирургия сосудов"
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Сердечно сосудистая хирургия, 2012 г.
ИПКСЗ, Сердечно сосудистая хирургия, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
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