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Андрещук Наталья Васильевна
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Андрещук Наталья Васильевна
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Старшая медицинская сестра
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
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