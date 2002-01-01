Андреянов Алексей Александрович

Ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии, С 1990 г.

По настоящее время индивидуальная лицензия на частную практику в области психотерапии, пограничной психиатрии и наркологии, С 1992 г.

Полный курс подготовки по системной семейной терапии (школа Берта Хеллингера) на базе Высшей школы психологии и Института консультирования и системных решений (Москва), дополнительная специализация по работе с симптомами и по консультированию организаций, с 2002 по 2008 г.