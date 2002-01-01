  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Андреянов Алексей Александрович
Андреянов Алексей Александрович
6.0
0

Андреянов Алексей Александрович

Психиатр, Психотерапевт, Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Психиатрия", 1984 г.
  • Аспирантура по специальности "Психология", 1990 г.
Еще 2
Курсы повышения квалификации
  • Ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии, С 1990 г.
  • По настоящее время индивидуальная лицензия на частную практику в области психотерапии, пограничной психиатрии и наркологии, С 1992 г.
  • Полный курс подготовки по системной семейной терапии (школа Берта Хеллингера) на базе Высшей школы психологии и Института консультирования и системных решений (Москва), дополнительная специализация по работе с симптомами и по консультированию организаций, с 2002 по 2008 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
5000 р
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Кубяка, 2Б
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи