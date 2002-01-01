Андреянов Алексей Александрович
Стаж не указан
Практикует гештальт-подход в психологическом консультировании.
Системный семейный психотерапевт, сертифицированный специалист и тренер ССПТ, сертифицированный аккредитованный Гештальт-терапевт, супервизор, ассоциированный тренер МГИ, преподаватель Гештальт-терапии, сертифицированный специалист по организационному консультированию.
Системный семейный психотерапевт, сертифицированный специалист и тренер ССПТ, сертифицированный аккредитованный Гештальт-терапевт, супервизор, ассоциированный тренер МГИ, преподаватель Гештальт-терапии, сертифицированный специалист по организационному консультированию.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
5000 р
ул. Кубяка, 2Б
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