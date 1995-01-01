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Анкудинова Ирина Викторовна
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Анкудинова Ирина Викторовна

Косметолог
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Информация о враче
Образование
  • ХБМУ, 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ХБМУ, Сестринское дело в косметологии, 2011 г.
  • ХБМУ, Физиотерапия, 2012 г.
  • ИПКСЗ, Сестринское дело в косметологии, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Нефертити, 2012 - 2014 гг.
  • Косметолог-эстетист, World Class, 2014-2016 гг.
  • Косметолог-эстетист, VG Clinic, 2016 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
VG Clinic
Доступна онлайн запись
пер. Донской, 7
Консультация взрослых
Косметолог
По запросу
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