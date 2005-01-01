  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Анненкова Елена Васильевна
Анненкова Елена Васильевна
6.0
0

Анненкова Елена Васильевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1991 г. окончания.987
  • Клиническая интернатура по специальности "Педиатрия", на базе детской клинической больнице им. Истомина, 1988 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
НИИ охраны материнства и детства
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи