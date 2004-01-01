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Аннина Наталья Алексеевна
6.0
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Аннина Наталья Алексеевна
Ревматолог
Стаж 16 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
ДВГМУ, Ординатура по Терапии, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Ревматология, 2007 г.
ИПКСЗ, Ревматология, 2017 г.
ИПКСЗ, Ревматология, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
0 отзывов
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