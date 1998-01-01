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Антонов Сергей Викторович
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Антонов Сергей Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 22 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1992 г. - 1998 г.
  • ДВГМУ, ординатура по специальности Анестезиология и Реаниматология, 1996 г. - 1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Анестезиология и Реаниматология, 2016 г. окончания.
  • ИПКСЗ, Трансфузиология, 2016 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
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