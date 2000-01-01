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Антонова Екатерина Константиновна
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Антонова Екатерина Константиновна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2006 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
2 отзыва

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