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Антонова Екатерина Константиновна
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Антонова Екатерина Константиновна
Гинеколог-эндокринолог
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2006 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2007 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
2 отзыва
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