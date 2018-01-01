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Арутюнян Артур Айкович

Арутюнян Артур Айкович

Стоматолог-ортопед
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • 2018 г.-Хабаровский государственный медицинский институт по специальности «Стоматология»;
  • 2020 г.- Ординатура по специальности "Ортопедическая стоматология";
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9

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