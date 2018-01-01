Арутюнян Артур Айкович

- Работа с металлокерамическими коронками

- Работа с коронками на основе диоксид циркония

- Работа с керамическими винирами, вкладками (e-max, полевошпатная керамика) коронками, мост.протезами.

- Съемное протезирование: бюгельные, акриловые, ацеталовые, пластинчатые и нейлоновые

- Проведение функциональной и эстетической реабилитации

- Проведение полного съемного протезирования в сложных клинических случаях

- Протезирование на имплантах

-Протезирование беззубых челюстей по системе All-on-4 и All-on-6.

