Арутюнян Артур Айкович
Стаж 6 лет
- Работа с металлокерамическими коронками
- Работа с коронками на основе диоксид циркония
- Работа с керамическими винирами, вкладками (e-max, полевошпатная керамика) коронками, мост.протезами.
- Съемное протезирование: бюгельные, акриловые, ацеталовые, пластинчатые и нейлоновые
- Проведение функциональной и эстетической реабилитации
- Проведение полного съемного протезирования в сложных клинических случаях
- Протезирование на имплантах
-Протезирование беззубых челюстей по системе All-on-4 и All-on-6.
- Работа с коронками на основе диоксид циркония
- Работа с керамическими винирами, вкладками (e-max, полевошпатная керамика) коронками, мост.протезами.
- Съемное протезирование: бюгельные, акриловые, ацеталовые, пластинчатые и нейлоновые
- Проведение функциональной и эстетической реабилитации
- Проведение полного съемного протезирования в сложных клинических случаях
- Протезирование на имплантах
-Протезирование беззубых челюстей по системе All-on-4 и All-on-6.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9