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Аванов Иван Иванович
6.0
0
Аванов Иван Иванович
Терапевт
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Нет информации
Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
Хабаровск, ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
0 отзывов
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