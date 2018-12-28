Авилова Анна Александровна
Стаж 14 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза, эхокардиографическое исследование, мягких тканей, сосудов конечностей, щитовидной железы, лимфатических узлов, легких (плевральных полостей), молочных желез. Расшифровка ЭКГ, холтеровского мониторирования, СМАД.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Врач ультразвуковой диагностики
800 р
Вторичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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