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  3. Авилова Анна Александровна
Авилова Анна Александровна
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Авилова Анна Александровна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 14 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1991-1997 гг.
  • Ординатура по специальности "Терапия", ДВГМУ, 1997-1998 гг.
  • Аспирантура по специальности "Терапии", ДВГМУ, 1999-2003 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализации по Ультразвуковой и функциональной диагностике, 2003 г.
  • Сертификационные усовершенствования по ультразвуковой диагностике, ИПКСЗ, 2008 г.
  • Сертификационные усовершенствования по ультразвуковой диагностике, ИПКСЗ, 2009 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики.
Опыт работы
  • С 2003г. - доцент кафедры ультразвуковой диагностики и функциональной диагностики, ИПКСЗ.
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский диагностический центр
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
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