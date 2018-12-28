Авилова Анна Александровна

Первичная специализации по Ультразвуковой и функциональной диагностике, 2003 г.

Сертификационные усовершенствования по ультразвуковой диагностике, ИПКСЗ, 2008 г.

Сертификационные усовершенствования по ультразвуковой диагностике, ИПКСЗ, 2009 г.