Авраменко Сергей Павлович
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Награжден знаком «Отличник здравоохранения».
Автор более 70 научных работ.
Ведет амбулаторный прием пациентов с патологией центральной и периферической нервной системы, основной поток составляют больные с цереброваскулярными заболеваниями.
Автор более 70 научных работ.
Ведет амбулаторный прием пациентов с патологией центральной и периферической нервной системы, основной поток составляют больные с цереброваскулярными заболеваниями.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1200 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
700 р
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1200 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
700 р
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
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