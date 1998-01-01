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Авраменко Сергей Павлович
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Авраменко Сергей Павлович

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1976 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Нервные болезни", 1977 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Неврология", до 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Работал неврологом в Солнечногорской ЦРБ. С 1980 года - ординатором неврологического отделения городской клинической больницы №3 им. С.К. Нечепаева, с 1998 по 2010 год – заведующим отделением.
  • В медицинском центре «Прима Медика» работает с 2005 года.
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Адреса и стоимость приёма
Прима Медика
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 57
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1200 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
700 р
Прима Медика
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1200 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
700 р
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
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