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Авясов Алексей Александрович
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Авясов Алексей Александрович

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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