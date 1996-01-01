Авясова Александра Владимировна
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Профессиональные навыки – проведение ультразвуковых исследований (органов брюшной полости, УЗИ сердца, мочевыводительной системы, УЗИ суставов, урология, УЗИ экстракраниальных сосудов).
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Адреса и стоимость приёма
ул. Прогрессивная, 2Б
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
МРТ-эксперт
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Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
МРТ-эксперт
По запросу
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
МРТ-эксперт
По запросу
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