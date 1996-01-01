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  3. Авясова Александра Владимировна
Авясова Александра Владимировна
6.3
3

Авясова Александра Владимировна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, МРТ-эксперт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, лечебное дело, 1996 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГОУ ДПО Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения "Функциональная диагностика", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 2Б
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
МРТ-эксперт
По запросу
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
МРТ-эксперт
По запросу
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
МРТ-эксперт
По запросу
3 отзыва

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