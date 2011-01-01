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Азаров Павел Владимирович
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Азаров Павел Владимирович

Массажист, Инструктор ЛФК
Стаж 4 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМК, специализация "Сестринское дело", 2011 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Медицинский массаж", 2019 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Частное образовательное учреждение дополнительного образования Дальневосточная Академия массажа и СПА, "Базовый оздоровительный массаж"
  • Рефлекторный массаж и постуральная гимнастика для детей до 1 года
  • Семинар практикум "Подходы к физической терапии детей с ортопедической патологией"
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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Массажист
898 р
Вторичный приём детей
Массажист
По запросу
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