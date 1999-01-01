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Бабаев Алексей Анатольевич
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Бабаев Алексей Анатольевич
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по Хирургии, 2000 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Сердечно Сосудистая Хирургия, 2017 г. окончания.
ИПКСЗ, Сердечно Сосудистая Хирургия, 2012 г. окончания.
ИПКСЗ, Сердечно Сосудистая Хирургия, 2004 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
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